Milan, Bennacer sui social: “Lotterò ogni giorno per tornare più forte”

In occasione dell'andata della semifinale di Champions League , che si è giocata mercoledì 10 maggio, il Milan ha avuto un avvio di gara parecchio complicato. Oltre al doppio svantaggio, infatti, il Diavolo ha dovuto fare i conti anche con l'infortunio di Ismael Bennacer , che lo ha costretto ad uscire anzitempo dal rettangolo verde. Gli esami in seguito svolti sull'algerino ne hanno evidenziato la necessità di un'operazione al ginocchio destro, effettuata in data odierna.

Il messaggio social di Ismael Bennacer, centrocampista del Milan

Proprio in seguito all'intervento, lo stesso Ismael Bennacer ha voluto inviare ai tifosi un messaggio e lo ha fatto attraverso il proprio profilo 'Instagram'. L'algerino ha postato una sua foto in cui è ritratto sul letto d'ospedale, corredata dalla seguente didascalia: "Ciao a tutti, il mio intervento al ginocchio è andato molto bene. La strada per la guarigione inizia oggi. Sarà lunga, dura, e mi terrà lontano dai campi per diversi mesi. Ma sono disposto ad affrontare questo con coraggio e determinazione. Lavorerò sodo, lotterò ogni giorno, per tornare più forte e poter difendere di nuovo i colori del mio club e del mio paese. Grazie a tutti per i vostri messaggi e la forza che mi state dando per superare tutto questo. Vi terrò aggiornati su ogni passo della mia guarigione".