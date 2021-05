Milan-Benevento 2-0, Calabria: “Altre quattro finali per l’obiettivo”

Davide Calabria, dopo Milan-Benevento, è intervenuto così attraverso il proprio profilo Instagram. Il terzino rossonero non molla

Dopo le sconfitte contro Sassuolo e Lazio, il Milan torna a respirare e torna alla vittoria grazie al 2-0 rifilato al Benevento. Un match impattato nel migliore dei modi, con la squadra che però si è mostrata sprecona in tante occasioni che potevano essere trasformate in gol. Una sfida che non ha visto l'impiego dal primo minuto di Davide Calabria, che ha accusato qualche sintomo influenzale in settimana. Il terzino rossonero è entrato nel quarto d'ora finale dimostrando una buona condizione fisica. Al termine della partita, attraverso il proprio profilo Instagram, Calabria si è detto concentrato sulla conquista dell'obiettivo Champions League. Mancano quattro finali per portarlo a casa. Questo il post.