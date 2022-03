Milan, gli auguri social del club rossonero all’ex difensore Mexes

Con una nota apparsa sul proprio profilo Twitter, il Milan ha voluto ricordare Philippe Mexes nel giorno del suo 40esimo compleanno

Giornata di festeggiamenti in casa Milan. Compie infatti quest'oggi 40 anni Philippe Mexes, ex difensore rossonero dal 2011 al 2016. Per lui con la maglia del Milan, 86 presenze e 6 gol.