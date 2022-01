Milan, ecco gli auguri social a Castillejo per il suo 27° compleanno

Samu Castillejo, centrocampista del Milan, festeggia oggi il suo 27° compleanno. Ecco il post di auguri del club rossonero sui social

Castillejo, giunto al Milan nell'estate 2018 dal Villarreal per 25 milioni di euro (compreso il cartellino di Carlos Bacca, valutato 7), ha totalizzato, finora, 113 presenze in maglia rossonera tra Serie A, coppe europee e nazionali, segnando 10 gol. Milan, un centrocampista 'last minute'? Le ultime news di calciomercato >>>