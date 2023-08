Milan, gli auguri social per Selena Babb: “Il nostro portiere”

Compie 28 anni oggi il portiere del Milan femminile Selena Babb . La giocatrice è arrivata in rossonero nel 2020 e, dopo un anno in prestito alla Sampdoria , è diventata la titolare nella squadra allenata da Maurizio Ganz .

Attraverso il proprio profilo ufficiale su Twitter, il Milan ha voluto festeggiare il compleanno di Babb con un augurio social che recita: "I migliori auguri al nostro portiere, Selena Babb".