Milan-Atalanta 2-0, Suma esplode: “Il gol di Theo è una meraviglia!” (Video)

Mauro Suma, direttore di 'Milan TV', esplode di gioia dopo i gol rossoneri contro l'Atalanta e si rivolge ai tifosi, 'belli come il sole'

Il Milan, attraverso il proprio profilo Twitter, ha pubblicato l'ormai nota 'Suma Cam', una telecamera rivolta verso il direttore del canale tematico rossonero, impegnato nella telecronaca di Milan-Atalanta. La passione di Suma esplode definitivamente in occasione dei gol di Rafael Leao e Theo Hernandez. Giusto rivolgersi verso un San Siro che vibra con tutte le sue forze e ai tifosi rossoneri, 'belli come il sole' e che indossano 'i colori più belli del mondo'. Guarda le sue urla e la gioia in questo video.