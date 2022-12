Milan, l’allenamento di oggi: ecco le foto dai social dei giocatori

Mancano ormai pochi giorni alla ripresa del campionato. Il Milan, giocherà l'ultima amichevole il 30 dicembre contro il PSV. Per, per gli uomini di Stefano Pioli, sarà il tempo di fare sul serio. La sfida contro la Salernitana è prevista per il 4 di gennaio e i rossoneri non potranno permettersi passi falsi. Anche oggi i giocatori si sono allenati in vista della ripresa.