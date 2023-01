Milan, allenamento in vista della Lazio: le immagini sui social

Archiviata la Supercoppa Italiana contro l'Inter, in cui è arrivata una sconfitta per 3-0, il Milan ha già nel mirino la prossima sfida di campionato, che si disputerà nella giornata di martedì 24 gennaio contro la Lazio. In occasione del big match, i rossoneri vorranno arrivare preparati per cercare di dare una svolta alla stagione.