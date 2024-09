Milan, Okafor a cena con Abraham: il momento in una foto sui social

Tammy Abraham è l'ultimo acquisto del mercato estivo del Milan. Dopo aver ritrovato il suo amico Fikayo Tomori, ha dichiarato: "Lo conosco da quando avevo 6 anni. Siamo cresciuti insieme, abbiamo condiviso tante esperienze e ci siamo sempre sostenuti a vicenda. Abbiamo iniziato insieme, siamo arrivati in prima squadra, abbiamo giocato in Premier League, poi in Serie A, e ora siamo nello stesso club. È davvero un sogno che si avvera".