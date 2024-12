Il Milan celebra il 125° anniversario a Shanghai con Baresi protagonista

Continuano le celebrazioni per il 125° anniversario del Milan: Franco Baresi vola a Shanghai per festeggiare con i tifosi cinesi

Continuano le celebrazioni per il 125° anniversario del Milan, che ha visto il club rossonero protagonista in eventi speciali in tutto il mondo. Nei giorni scorsi, come testimoniato sui social di Franco Baresi, il Milan ha organizzato un incontro a Shanghai.