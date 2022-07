Marsiglia-Milan, Calabria si congratula con i suoi: “Ben fatto, avanti”

Dopo la netta vittoria per 5-0 contro il Wolfsberger, il Milan ripete la bella prestazione e vince 2-0 contro il Marsiglia. Un'amichevole che ha visto in primo piano Junior Messias, autore di un gol e dell'assist a Olivier Giroud che ha chiuso i giochi. Buona partita anche per Davide Calabria, in evidenza soprattutto per alcuni passaggi interessanti per i compagni.