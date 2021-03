Manchester United-Milan, Kjaer sui social

Dopo la panchina di Verona, Simon Kjaer tornerà al centro della difesa in occasione di Manchester United-Milan. Il danese, attraverso il proprio profilo Twitter, si è mostrato carico in vista del match di Europa League e concentrato in allenamento. Questo il suo post social.

