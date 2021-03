Manchester United-Milan, Krunic: “Il cuore rossonero non molla mai”

Manchester United-Milan, Krunic sui social

Dopo la perla contro il Verona, Rade Krunic ha messo in campo una buona partita anche contro il Manchester United. Il bosniaco ha dimostrato la sua duttilità anche questa sera, giocando come esterno d’attacco e sfruttando a suo favore le tante assenze. Una partita che i rossoneri non meritavano assolutamente di perdere e che hanno pareggiato meritatamente all’ultimo minuto. Una questione di cuore. Questo aspetto è stato sottolineato anche dallo stesso giocatore, che ha pubblicato questo post su Instagram.