Maglia del Milan ‘modificata’ per lui: Sanches mette like su Instagram

Renato Sanches, obiettivo di calciomercato del Milan per l'estate, dimostra di gradire le attenzioni dei tifosi rossoneri nei suoi confronti

Daniele Triolo

Renato Sanches, come noto, è un obiettivo di calciomercato del Milan per l'imminente estate di trattative. 'Rumors' recenti, poi, danno i negoziati tra Milan e Lille in dirittura d'arrivo. Con il Diavolo intento a limare con Jorge Mendes, procuratore del centrocampista portoghese, i dettagli sulla durata del contratto per il suo assistito. Oltre che, logicamente, sullo stipendio che percepirebbe in rossonero.

Nelle intenzioni di Paolo Maldini e Frederic Massara c'è quella di inserire Sanches nell'organico del Milan di Stefano Pioli al posto del partente Franck Kessié. Il centrocampista ivoriano, infatti, ieri ha giocato contro l'Atalanta la sua ultima gara da rossonero a 'San Siro'. Nella prossima stagione vestirà la maglia del Barcellona, club con cui si è già accordato qualche tempo fa, firmando il contratto che avrà valore dal prossimo 1° luglio.

Un tifoso del Milan, in particolare, non l'ha presa bene. Tra i 73mila supporters rossoneri presenti ieri a 'San Siro' per la sfida contro la 'Dea' di Gian Piero Gasperini ce n'era uno che ha avuto un'idea geniale. Con scotch e pennarello ha trasformato la stampa della sua maglia del Milan dal numero 79 di Kessié al 18 che potrebbe prendere Renato Sanches nella sua nuova avventura milanista. Sempre ammesso che la trattativa si concretizzerà.

La foto con tale modifica 'artigianale' ha fatto il giro dei social. E, sull'account ufficiale su 'Instagram' della testata giornalistica 'Goal' che, per prima, ha immortalato il tifoso rossonero con la maglia 'trasformata', è anche spuntato il like dello stesso Renato Sanches. Un apprezzamento che, ad ogni modo, è sparito poco dopo. In fin dei conti, la stagione non è ancora finita. Magari, fino a che le bocce non saranno ferme, meglio non spoilerare troppo sulle prossime puntate. Milan, duello con Juve e Inter per un talento: le ultime news di mercato >>>

