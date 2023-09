Lucci (Curva Sud): “Non è questione di perdere il derby, ma come si perde”

Attraverso il proprio profilo Instagram, Luca Lucci , storico volto della Curva Sud , ha parlato della sconfitta del Milan nel derby contro l' Inter . Lucci ha infatti pubblicato un post in cui parla del modo in cui i rossoneri hanno perso la stracittadina e, soprattutto, del fatto che sia accaduto nello stesso e identico modo delle ultime volte. Ecco le parole di Lucci .

"A te, caro acmilan, non è questione di perdere derby ma il come li si perdono! Ancora una volta nello stesso identico modo. E probabilmente due domande di come si prepara sta partita qualcuno se le deve fare!".