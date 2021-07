Los Angeles Galaxy, Ibrahimovic ricorda la tripletta: “Io sono LA” (Video)

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, ha ricordato una sua bellissima tripletta nel derby di Los Angeles con la maglia dei Galaxy

In attesa di far parlare il campo, come ha sempre fatto, Zlatan Ibrahimovic si fa sentire sui social. I Los Angeles Galaxy hanno ricordato una super tripletta dello svedese che risale esattamente a due anni fa. Un assist troppo ghiotto per l'autostima di Zlatan, che ha 'ritweettato' il video della sua ex squadra con una didascalia delle sue: "I AM LA", ovvero "Io sono Los Angeles". Nessuna sorpresa, Ibra ci ha abituato a uscite del genere. Ecco il post. Le Top News di oggi sul calciomercato: Pobega scala posizioni, Pjanic idea low cost?