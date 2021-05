LIVE BLOG – Maignan in, Donnarumma out: le reazioni dei tifosi | News

E' il giorno di Maignan, che a breve sarà un nuovo giocatore del Milan. Donnarumma invece è prointo a salutare: la reazione dei tifosi

Mike Maignan a breve sarà ufficialmente un nuovo giocatore del Milan. Il portiere sta svolgendo le visite mediche e successivamente andrà a Casa Milan per firmare il contratto che lo legherà al club rossonero per i prossimi anni. A questo punto sembra scontato l'addio di Gianluigi Donnarumma, che dovrebbe quindi lasciare il Milan a parametro zero. Ma cosa ne pensano i tifosi? Gli appassionati si sono ovviamente scatenati sui social commentiamo insieme il suo ritorno sul nostro gruppo Facebook) Qui sotto, invece, meme, fotografie, immagini, post e video dai social. Ecco i più belli.