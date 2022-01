Lecce, primo allenamento di Plizzari con il club giallorosso (FOTO)

Il Milan ha deciso di girare Alessandro Plizzari in prestito al Lecce. Il portiere ha svolto il suo primo allenamento con i salentini. Le foto

Ancora un prestito in Serie B per Alessandro Plizzari dopo l'ultima esperienza alla Reggina. Il portiere del Milan, dopo sei mesi sfortunati in cui ha dovuto fare i conti con un lungo infortunio, proverà a rilanciarsi con la maglia del Lecce. Il club salentino, attraverso il proprio profilo social, ha condiviso alcune foto che hanno mostrato il suo primo allenamento. Tentativo last minute del Milan per Renato Sanches! Ecco perché non arriverà