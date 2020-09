Leao, su Instagram con la nuova maglia bianca del Milan

MILAN NEWS – Non è stato mai utilizzato nelle amichevoli precampionato, anche perché è stato convocato dalla nazionale Under 21 portoghese, ma Rafael Leao ha recuperato dall’infortunio ed è pronto a scendere in campo il prima possibile. Nel frattempo, è molto attivo sui social, sempre a tema Milan però, pensiero fisso ormai nella testa del giovane classe 1999.