Kjaer: “Orgoglioso di giocare nel Milan, un grande 2020”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Probabilmente i tifosi del Milan non nutrivano aspettative esagerate nelle prestazioni di Simon Kjaer dopo il suo arrivo. Il danese, però, ha giocato una seconda parte di stagione sontuosa, diventando un titolare fisso per Stefano Pioli. L’ex Atalanta, attraverso il proprio profilo Twitter, ha voluto fare il punto dopo la stagione appena terminata e dimostra già di essere concentrato per la prossima. Ecco il tweet.

“Il 2020 è stato un anno difficile per tutti, ma un anno molto positivo per il Milan. Sono orgoglioso e felice di giocare per questo grande club. Sto già guardando avanti verso la prossima stagione. Spero di vedervi il prima possibile a San Siro”.

