Kessie saluta il Milan: “Fiero di aver vestito questa maglia, grazie a tutti”

Franck Kessie, con un post Instagram, ha salutato il Milan dopo un'avventura lunga cinque anni culminata con lo scudetto

Cinque anni di onorata carriera con il Milan, terminata nel migliore dei modi. Franck Kessie ha assistito, da protagonista assoluto, alla rinascita di una squadra che ha vissuto momenti a dir poco complicati. L'ivoriano, con un post Instagram, si dice felicissimo della vittoria dello scudetto; non c'era modo migliore per chiudere questa parentesi rossonera. Ecco il post in cui ufficializza il suo addio al Milan.