Kalulu su Instagram: “Primo gol e primi passi a San Siro”

MILAN NEWS – Arrivato a zero, qualcuno aveva dei dubbi su Pierre Kalulu. Classe 2000, francese, ha giocato nel Lione negli ultimi anni. Nonostante la giovanissima età già in prima squadra. Si pensava potesse far parte della Primavera del Milan, ma, complice l’infortunio di Andrea Conti, è stato subito gettato nella mischia da Stefano Pioli, con ottimi risultati. Kalulu sta sorprendendo tutti e sabato sera, in Milan-Monza, dopo essere subentrato dalla panchina ha giocato un’ottima gara, trovando anche il gol. Molto soddisfatto, ovviamente, ha poi pubblicato un post su Instagram con alcune foto della serata. Questo il commento: “Primi passi a San Siro e primo gol! Brava la squadra!”.