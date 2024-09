Kakhaber Kaladze, ex calciatore rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni sottolineando come sia cresciuto come uomo grazie al Milan

Fabio Barera Redattore 8 settembre 2024 (modifica il 8 settembre 2024 | 16:50)

Kakhaber Kaladze, ex calciatore del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla sua esperienza rossonero, sottolineando come questa lo abbia fatto crescere come uomo e come calciatore. Il georgiano è stato un calciatore importantissimo per il Diavolo e ha sempre dato tutto per la squadra. Tanto che, nonostante tecnicamente avesse qualcosa in meno rispetto magari ad alcuni suoi compagni di squadra, i tifosi lo ricordano con grandissimo piacere.