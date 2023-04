Kakà fa gli auguri a Seedorf: “Buon compleanno leggenda del calcio”

Nella giornata odierna uno dei migliori centrocampisti passati al Milan nel corso degli ultimi anni, Clarence Seedorf , compie 47 anni. Anche il suo ex compagno di squadra Ricardo Kakà ha voluto mandargli un messaggio di auguri attraverso il proprio profilo Facebook, definendolo una leggenda del calcio. Di seguito le sue parole.

Milan, le parole di Ricardo Kakà per Clarence Seedorf

"Buon compleanno a una leggenda del calcio! Mi sento così fortunato a chiamarti amico, Seedorf. È stato umile essere il tuo compagno di squadra in rossonero per tutti questi anni. La tua abilità, passione e dedizione al gioco e al Milan mi hanno sempre ispirato. Grazie per la tua amicizia, la tua guida e tutti i momenti indimenticabili che abbiamo condiviso. Dio ti benedica!".