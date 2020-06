Juventus-Milan: rossoneri in campo con le maglie speciali (FOTO)

MILAN NEWS – Juventus-Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia, vede i rossoneri scendere sul terreno di gioco con le stesse maglie donate in questi giorni al personale medico-ospedaliero di Milano, quelle con le patch ‘Andrà tutto bene‘.

Il club di Via Aldo Rossi ha voluto fare questo regalo a medici, infermieri e personale ospedaliero come ringraziamento per la lotta contro il Coronavirus. Le foto sull’account ufficiale ‘Twitter‘ del Milan.

