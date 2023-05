"28/05/2023 gli eroi di Manchester". Immagini emozionanti per tutti i tifosi del Milan. La parata di Dida sul rigore di Trezeguet, gli errori ai rigori dei calciatori del Milan e della Juventus e il gol dal dischetto decisivo di Shevchenko. Infine, il capitano Paolo Maldini, con la coppa dalle grandi orecchie in mano e portata in trionfo sul campo di Manchester. LEGGI ANCHE: Openda gol e record con il Lens. Il prezzo cresce...