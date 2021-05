Juventus-Milan 0-3, Tomori: “Primo gol rossonero in un’importante vittoria”

Fikayo Tomori, difensore del Milan, è stato uno dei grandi protagonisti del match contro la Juventus. Ecco la sua soddisfazione social

Fikayo Tomori, arrivato in prestito con diritto di riscatto dal Chelsea, ha subito stupito in positivo per le capacità di adattamento mostrate in questi primi mesi al Milan. Dopo diverse prestazioni al limite della perfezione, l'inglese ha accusato un piccolo periodo di flessione dal punto di vista di rendimento. Gli errori contro Sassuolo e Lazio, in particolare, avevano fatto emergere addirittura dei dubbi sulla sua acquisizione a titolo definitivo. Dubbi completamente spazzati via dopo la prova incredibile contro la Juventus, condita anche con il suo primo gol con la maglia del Diavolo. Questa la sua soddisfazione espressa attraverso il proprio profilo Instagram. Intanto sembra delinearsi il futuro di Tomori. Le ultime