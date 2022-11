Juventus, da #finoallafinanza al ‘Sergente’ sbagliato: gli sfottò social

Nel bel mezzo dei Mondiali di calcio una notizia squarcia gli equilibri del calcio italiano: l'intero Consiglio d'Amministrazione della Juventus si dimette in blocco. L'era di Andrea Agnelli finisce all'improvviso a causa del coinvolgimento nell'inchiesta plusvalenze. Non ci sono ancora notizie certe su quello che potrebbe accadere; per il momento quello dei social è il tribunale principale su cui si gioca la partita. La creatività dei social partorisce sempre meme e sfottò simpatici che vale la pena riportare: ecco le reazioni più curiose! Leao e quelle dichiarazioni che preoccupano i tifosi del Milan: ecco perché >>>