Joao Felix, cuore rossonero da Venezia: “Bel giro” e tre punti

Il Milan torna da Venezia con un sorriso e tre punti d'oro in tasca, frutto di una vittoria esterna per 2-0 contro i lagunari. A sbloccare il match, dopo appena cinque minuti dal fischio d'inizio, ci ha pensato un ispirato Christian Pulisic , bravo a sfruttare al meglio un'azione offensiva rossonera. A mettere il sigillo definitivo sulla partita, proprio allo scadere del recupero (96'), è stato Santiago Giménez , concretizzando una vittoria importante per la squadra di Conceiçao.

Milan felice, Joao Felix celebra sui social: "Bel giro a Venezia"

Nel finale di gara, spazio anche per Joao Felix, il cui ingresso in campo ha lasciato segnali positivi. Il talento portoghese, subito dopo il triplice fischio, ha voluto condividere la sua soddisfazione e il suo affetto per i colori rossoneri con un breve ma eloquente messaggio sul proprio profilo Instagram: "Bel giro a Venezia ❤️🖤". Un cuore rossonero e la menzione della città lagunare a suggellare una trasferta vincente e un clima positivo in casa Milan.