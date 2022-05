Jake Daniels fa coming out, il Milan: “Sii te stesso e felice, è ciò che conta”

Jake Daniels, calciatore del Balckpool, ha fatto coming out. Il Milan, attraverso il suo profilo Twitter, si è schierato con il classe 2005

Jake Daniels, attaccante classe 2005 del Blackpool, ha fatto coimng out, dichiarando di essere gay. Ai microfoni di 'Sky UK' ha dichiarato: "L'ho detto a mia madre e a mia sorella. Il giorno abbiamo giocato contro l'Accrington e ho segnato quattro gol: dimostra quanto peso avessi addosso e quanto mi sono sentito liberato. Mi sento pronto a raccontare alla gente la mia storia. Voglio che le persone conoscano il vero me. Ho pensato a lungo a come voglio farlo, quando voglio farlo. So che ora è il momento. Sono pronto a essere me stesso, essere libero e avere fiducia in tutto".