Italia-Spagna 1-2, post social di Calabria per la sua gara in azzurro

Davide Calabria è entrato in campo nella ripresa di Italia-Spagna 1-2 a 'San Siro'. Ha giocato bene, nonostante la sconfitta degli Azzurri

Davide Calabria, terzino del Milan, ha giocato ieri sera in occasione di Italia-Spagna, semifinale di Nations League terminata 1-2 per gli iberici a 'San Siro'. Stadio di casa, insomma, per Calabria, entrato nella ripresa (71') al posto di Nicolò Barella e posizionatosi nel ruolo di mezzala a centrocampo.