Italia-Spagna 1-2, Donnarumma: “A testa alta verso i prossimi obiettivi”

Gianluigi Donnarumma, sonoramente fischiato durante Italia-Spagna 1-2, ha commentato sui propri social la serata di ieri sera a 'San Siro'

"Non è andata come volevamo, ma ce l’abbiamo messa tutta. Lo spirito e l’impegno sono quelli che sempre ci accompagnano quando indossiamo i colori del nostro Paese. A testa alta verso i prossimi obiettivi", ha scritto Donnarumma. Milan, un colpo da Champions League per la difesa? Le ultime >>>