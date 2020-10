Italia, Donnarumma: “Questa determinazione utile per le ultime due partite”

La certezza di Donnarumma

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Dopo il pareggio per 1-1 contro l’Olanda, la Nazionale italiana ha perso il primo posto del girone in Nations League a causa della vittoria per 3-0 della Polonia contro la Bosnia-Erzegovina. Per partecipare alle final four, per la squadra di Roberto Mancini sarà decisiva proprio la sfida contro Lewandowski e compagni. Oltre alla gara contro la Polonia, manca anche un altra partita contro la nazionale di Edin Dzeko. Gianluigi Donnarumma, intervenuto su Instagram, si è detto più che fiducioso per le ultime due partite del girone. Inoltre ‘Gigio’ ha espresso la propria vicinanza alla città di Bergamo, fortemente colpita dalla pandemia ancora in corso.