Italia, Calabria al settimo cielo

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Dopo il pareggio a San Siro contro il Verona con tanto di gol annullato, Davide Calabria ha riposto presente alla chiamata della Nazionale. La prima per il terzino del Milan, che tanto bene sta facendo in questa stagione. Un’emozione indescrivibile che il numero 2 rossonero ha voluto così esprimere sul proprio profilo Instagram. Il primo giorno a Coverciano non si scorda mai… Ecco il post.