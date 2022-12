Inzaghi ricorda Pelé: “Ci hai regalato il calcio moderno” | News

Il mondo del calcio è in lutto dopo la scomparsa di Pelé. Il brasiliano si è spento all'età di 82 anni dopo aver lottato per diverso tempo contro una grave malattia. Tra i tanti personaggi del calcio, anche Filippo Inzaghi ha ricordato la leggenda del Santos. "Grazie per tutto quello che sei stato. Campione eterno ci hai regalato il calcio moderno. Addio O Rei", le parole pubblicate da 'Superpippo' sul suo profilo Instagram. Milan, Rebic in bilico: i rossoneri fissano il prezzo.