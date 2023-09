Inter-Milan, la Curva Sud si carica sui social con il nuovo coro | Video

La Curva Sud si è caricata sui social in vista di Inter-Milan con il video del nuovo coro indirizzato ai cugini nerazzurri

Tra poco più di un giorno, dopo settimane di attesa, andrà in scena il derby tra Inter e Milan. I ragazzi di Simone Inzaghi e Stefano Pioli si daranno battaglia a San Siro per aggiudicarsi tre punti importantissimi. Che in questo momento regalerebbero la testa della classifica a punteggio pieno a chi uscirà vincitore dalla stracittadina meneghina.