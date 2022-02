Incontro tra il Milan e BMW: presente all’evento anche Giroud | News

Attraverso il proprio profilo Instagram, BMW ha raccontato l'esperienza dell'incontro con il Milan a cui ha partecipato anche Giroud

"La Casa di BMW è stata il cuore del nostro ultimo incontro di giovedì con Pieter Nota, membro del consiglio di amministrazione per i clienti, i marchi e le vendite; Nicolas Peter, membro del consiglio di amministrazione per le finanze e la direzione del Milan. In cima, la presenza del campione del mondo Olivier Giroud".

"Grazie a Jean Philipp Parain, Head of Region Europe; Dirk Wiedmann, Head of Sales Steering, Strategy; Stefanie Wurst, Head of MINI e Ne-Hyun Choi, Vice President Strategy, Processes, Customer Experience per aver vissuto con noi una serata incredibile alla Casa della BMW".