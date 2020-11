Il Milan dedica la vittoria a Stefano Pioli: “Sei sempre con noi” / News

Milan, la dedica a mister Stefano Pioli

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Terza partita consecutiva per il Milan senza Stefano Pioli in panchina. Il mister rossonero, ancora positivo al Covid-19, non ha potuto far altro che ammirare da casa la bella prestazione dei suoi ragazzi contro la Fiorentina. Una vittoria importantissima che permette ai rossoneri di consolidare il primo posto in classifica. Tre punti che il Milan, attraverso il proprio profilo Instagram, ha dedicato proprio al suo allenatore, collegatosi in videochiamata con i propri giocatori. Ecco il post.