Il messaggio social di Bennacer dopo la vittoria: “Il vostro supporto fa la differenza”

Ismaël Bennacer, dopo essere sceso in campo nel secondo tempo della partita contro il Parma, ha festeggiato sui social: il messaggio

Ismaël Bennacer è sceso in campo nel secondo tempo della partita contro il Parma , e nonostante le difficoltà, ha contribuito al successo finale dei rossoneri, che si sono imposti grazie al gol di Chukwueze negli ultimi istanti della gara. Al termine del match, il centrocampista algerino ha espresso tutta la sua soddisfazione per il risultato ottenuto, ma ha voluto sottolineare anche l’importanza del supporto dei tifosi.

Il messaggio social di Bennacer: "Il vostro supporto fa la differenza"

Bennacer ha infatti commentato sui social: “Vittoria all’ultimo respiro. Il vostro supporto fa la differenza”. Un messaggio chiaro, che evidenzia quanto l’incoraggiamento dei sostenitori sia fondamentale per la squadra, soprattutto nei momenti più difficili. Con i tre punti in tasca, il Milan può ora concentrarsi sui prossimi impegni, consapevole che la spinta dei suoi tifosi può fare la differenza in ogni sfida.