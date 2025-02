Il giornalista Giordano: “Como più forte del Milan. Napoli, non è finita”

Il cronista di 'Radio CRC', a questo proposito, ha predicato la massima calma, sostenendo come non sia assolutamente finita per il Napoli per la corsa allo Scudetto. Il concetto proposto da Marco Giordano è che la sconfitta contro il Como non deve essere vista come un dramma e in questo senso sostiene come il club lariano sia superiore al Milan al momento.