Ibrahimovic sui social: “Se non ti piace giocare con un vincente, non farlo”

MILAN NEWS – Poco fa, sugli account social ufficiali di Zlatan Ibrahimovic, è comparso un post che ha lasciato perplessi molti addetti ai lavori che circolano intorno al mondo Milan.

“Bello guardare ‘The Last Dance‘. Vedi cosa significa giocare con un vincente. O ti piace o non ti piace. E se non ti piace, non giocare”. Ibrahimovic ha voluto lanciare questo messaggio postando la foto del documentario sull’ultima stagione di Michael Jordan ai Chicago Bulls.

La citazione però, lascia spazio alle più svariate interpretazioni. Il messaggio non parrebbe rivolto a nessuno in particolare, ma alcuni tifosi nei commenti puntano il dito verso il club. Staremo a vedere se la cosa avrà un seguito oppure no. Dopo l’addio di Zvonimir Boban, manca poco anche per salutare anche Paolo Maldini. Senza il dirigente italiano, diventa difficilissima anche la permanenza dello stesso Ibrahimovic. Per saperne di più al riguardo, clicca qui >>>

