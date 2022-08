Ibrahimovic, il recupero procede ‘senza limiti’: ecco la foto sui social

E' un Zlatan Ibrahimovic che non si pone limiti. Ancora alle prese (e ne avrà per un bel po'...) con il recupero dopo la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, lo svedese è tornato ieri a Milanello per sottoporsi a delle cure e per lavorare in palestra. Nonostante sia fermo per infortunio, Ibra appare in grandissima forma come dimostra la sua foto pubblicata su Twitter. 'Illimtless, 11 weeksafter', ovvero 'senza limiti, 11 settimane dopo' è la frase che accompagna la foto delle sue gambe super toniche.Milan, nome nuovo per il centrocampo: arriva per sostituire Bakayoko?