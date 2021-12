Ibrahimovic, i suoi campi di Padel in arrivo a Milano nel 2022

Zlatan Ibrahimovic non solo calciatore: la sua vita da imprenditore lo vede proprietario di diversi campi da padel in Svezia. Arriveranno anche a Milano

Zlatan Ibrahimovic oltre ad essere un formidabile calciatore è un uomo d'affari. Il suo personaggio lo porta a muoversi con grande naturalezza anche in ambienti diversi dai campi da calcio. In Svezia, ad esempio, ha aperto ben cinque 'Padel Zenter' che hanno già fruttato diversi milioni di euro. Per questo motivo non c'è affatto la voglia di fermarsi: l'attaccante del Milan, sui propri profili social, ha annunciato l'apertura di un 'franchising' anche a Milano. Appuntamento al 2022, i campi di padel di Ibra stanno arrivando. Intanto il Milan sul calciomercato pensa a un grande attaccante.