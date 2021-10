Ibrahimovic e la foto con Galliani, Moggi e Raiola: “History”

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, ha postato una foto insieme ad Adriano Galliani, Luciano Moggi e Mino Raiola

Come tutti sanno, Zlatan Ibrahimovic ha compiuto domenica scorsa 40 anni. La compagna dello svedese ha organizzato per l'occasione una mega festa in cui hanno partecipato tutti gli amici dell'attaccante del Milan. Tra questi anche Adriano Galliani, Luciano Moggi e Mino Raiola, suo agente. Ibra, a tal proposito, ha postato una foto su Instagram in cui scrive: "History". Ecco la foto. Milan, un colpo da Champions League per la difesa? Le ultime >>>