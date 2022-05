Ibrahimovic, il dottore che lo ha operato: “Un leone non si arrende mai”

Bertrand Sonnery-Cottet, il dottore che ha operato Zlatan Ibrahimovic al ginocchio, ha condiviso un post social sullo svedese

Gli ultimi mesi di Zlatan Ibrahimovic, come raccontato da lui stesso, sono stati un vero e proprio calvario. Lo svedese ha giocato praticamente senza un legamento crociato, ma ha aspettato la fine della stagione per conquistare lo scudetto insieme alla squadra. Non c'è bisogno di sottolineare la mentalità di questo giocatore, ma questa può essere considerata come uno dei capolavori della sua carriera. A obiettivo raggiunto Ibra ha deciso di operarsi a Lione per risolvere definitivamente instabilità dell'articolazione del ginocchio sinistro e si è affidato alle sapienti mani diBertrand Sonnery-Cottet.