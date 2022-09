Ibrahimovic attore nel nuovo film di Asterix e Obelix: ecco il trailer (Video)

Zlatan Ibrahimovic non è un semplice calciatore. La sua carriera parla da sola, ma la sua singolarità è data anche dal personaggio inimitabile che ha saputo costruirsi fuori dal campo. Lo svedese è una vera e propria azienda che opera nei settori più disparati: da Sanremo alle varie collaborazioni pubblicitarie c'è solo l'imbarazzo della scelta. Ibra, però, non si ferma mai ed è arrivato anche sul grande schermo. Nei mesi scorsi, infatti, è stata ufficializzata la sua partecipazione al nuovo film di Asterix e Obelix in cui vestirà i panni del personaggio 'Antivirus'.