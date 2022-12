Ibrahimovic sui social: “Vi presento con orgoglio Antivirus” (FOTO)

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, nei panni di Antivirus nel nuovo film di Asterix e Obelix, in uscita al cinema a febbraio del 2023

Come ricorderete Zlatan Ibrahimovic , attaccante del Milan , vestirà i panni del console romano Caius Antivirus nel film 'Asterix e Obelix, Il Regno di Mezzo', che sarà nelle sale cinematografiche dal prossimo mese di febbraio 2023 .

Il personaggio di Zlatan avrà delle caratteristiche ben delineate: forte, sicuro di sé ai limiti della strafottenza e difficile da odiare anche se non sta dalla tua parte. Un po', dunque, come è realmente l'attaccante rossonero sul terreno di gioco.

Non stupisce, pertanto, che il regista del film, Guillaume Canet, abbia voluto assegnargli il ruolo di anti-eroe. Un personaggio che Ibrahimovic, oggi, ha presentato in via ufficiale con un post sui propri account social.