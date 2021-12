Giornata dei Diritti Umani, il Milan si batte per l’uguaglianza

Oggi, venerdì 10 dicembre, è la Giornata dei Diritti Umani ed il Milan, club molto impegnato nel sociale, ha fatto sentire forte la sua voce

"Il rispetto della dignità e del valore di ogni essere umano dovrebbe essere alla base dell'esistenza di tutti noi", ha scritto il club rossonero come didascalia al post dove si ricorda che il Milan si batte sempre per l'uguaglianza.