Genoa-Milan 0-3, Kessie: “Bello festeggiare 200 presenze con una vittoria”

Franck Kessie, al termine di Genoa-Milan, ha espresso la sua soddisfazione sui social per la vittoria e per le 200 presenze in rossonero

Renato Panno

Dopo due sconfitte consecutive il Milan torna alla vittoria grazie al secco 3-0 rifilato al Genoa. Una serata che ha regalato una soddisfazione doppia a Franck Kessie, che ha tagliato il prestigioso traguardo delle 200 presenze con la maglia rossonera. A fine partita l'ivoriano, attraverso il proprio profilo Instagram, ha rilasciato questo messaggio: "Grande vittoria in trasferta! Il modo migliore per festeggiare le mie 200 presenze con il Milan!". Ecco il post. Milan, le top news di oggi: novità sulle condizioni di Kjaer e non solo.