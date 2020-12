Genoa-Milan 0-1, il colpo di testa allo scadere di André Silva (Video)

Genoa-Milan, André Silva si sblocca allo scadere

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – In occasione del match contro il Genoa, in programma questa sera alle 20:45, il Milan si affida ai buoni precedenti. Il club rossonero, attraverso il proprio profilo Twitter, ha condiviso infatti una vittoria nei minuti finali firmata da André Silva. Il portoghese, che aveva segnato diversi gol in Europa League, non si era ancora sbloccato in campionato e lo ha fatto nel modo più rocambolesco. Non ricordi la partita? Ecco il video.

Non sai dove vedere Genoa-Milan? Ecco la nostra guida tv >>>